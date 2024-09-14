Мухамадуллин травмировался и пропустит турнир новичков. В «Сан-Хосе» ждут 22-летнего защитника к началу тренировочного лагеря
Шакир Мухамадуллин из «Сан-Хосе» пропустит турнир новичков.
22-летний защитник пропустит оставшуюся часть турнира новичков НХЛ из-за травмы. Характер повреждения не раскрывается, указывается общее недомогание игрока.
Отмечается, что в клубе не беспокоятся о том, что эта проблема станет долгосрочной, и рассчитывают, что Мухамадуллин будет готов к основному тренировочному лагерю.
В прошлом сезоне российский защитник провел 3 матча за «Сан-Хосе» и отметился результативной передачей. В АХЛ на его счету 55 матчей и 34 (7+27) балла за результативность.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Макса Миллера
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