Мухамадуллин травмировался и пропустит турнир новичков. В «Сан-Хосе» ждут 22-летнего защитника к началу тренировочного лагеря

Шакир Мухамадуллин из «Сан-Хосе» пропустит турнир новичков.

22-летний защитник пропустит оставшуюся часть турнира новичков НХЛ из-за травмы. Характер повреждения не раскрывается, указывается общее недомогание игрока.

Отмечается, что в клубе не беспокоятся о том, что эта проблема станет долгосрочной, и рассчитывают, что Мухамадуллин будет готов к основному тренировочному лагерю.

В прошлом сезоне российский защитник провел 3 матча за «Сан-Хосе » и отметился результативной передачей. В АХЛ на его счету 55 матчей и 34 (7+27) балла за результативность.