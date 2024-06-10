Мухамадуллин защитил выпускную работу в БГПУ имени Акмуллы: «Университет шел навстречу, дал возможность учиться по индивидуальному графику, преподаватели были на связи»

Теги Сан-Хосе НХЛ АХЛ Сан-Хосе Барракуда детский хоккей Шакир Мухамадуллин Хоккей

Шакир Мухамадуллин защитил выпускную работу в БГПУ имени Акмуллы.

10 июня квалификационные работы в университете представили выпускники магистратуры Института физической культуры и здоровья человека.

Одним из выпускников стал защитник системы «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин.

Он отметил, что, несмотря на интенсивный график тренировок, всегда старался ответственно подходить к учебе и выполнению заданий.

«С детства наставники, тренеры всегда говорили нам, что учеба должна быть на первом месте, нужно быть образованным человеком.

Трудности, конечно, были, но они все решаемые. И университет всегда шел навстречу, дал возможность учиться по индивидуальному графику, преподаватели были на связи всегда.

Тема моей работы посвящена обучению детей в секции по хоккею, и тренерская работа для меня очень интересна, но пока я делаю фокус на своей карьере игрока», – сказал Шакир Мухамадуллин.

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