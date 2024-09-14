Тренер фарма «Филадельфии» о Мичкове: «Впечатляет – много навыков, высокая интенсивность. Руководство в предвкушении. Он плохо говорит по-английски, но видно, что хочет делать разницу»

Тренер фарма «Флайерс» Йэн Лаперрьер впечатлен игровыми навыками Матвея Мичкова.

Канадский специалист поделился впечатлением от тренировки 19-летнего российского форварда в лагере новичков «Филадельфии».

«Я с нетерпением жду, чтобы увидеть его в деле. Знаю, вы тоже ждете. Все за этими дверями [в руководстве] в восторге. То, что я увидел сегодня, действительно впечатляет. Много навыков, высокая интенсивность.

Он плохо говорит по-английски, но видно, что хочет стать игроком, который делает разницу. И пусть это всего лишь одна тренировка, но я впечатлен», – сказал Йэн Лаперрьер.