Тренер фарма «Филадельфии» о Мичкове: «Впечатляет – много навыков, высокая интенсивность. Руководство в предвкушении. Он плохо говорит по-английски, но видно, что хочет делать разницу»
Тренер фарма «Флайерс» Йэн Лаперрьер впечатлен игровыми навыками Матвея Мичкова.
Канадский специалист поделился впечатлением от тренировки 19-летнего российского форварда в лагере новичков «Филадельфии».
«Я с нетерпением жду, чтобы увидеть его в деле. Знаю, вы тоже ждете. Все за этими дверями [в руководстве] в восторге. То, что я увидел сегодня, действительно впечатляет. Много навыков, высокая интенсивность.
Он плохо говорит по-английски, но видно, что хочет стать игроком, который делает разницу. И пусть это всего лишь одна тренировка, но я впечатлен», – сказал Йэн Лаперрьер.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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