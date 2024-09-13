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Мичков о дебюте за «Филадельфию»: «Немного нервничаю, но к окончанию разминки это должно пройти»

Матвей Мичков высказался о предстоящем дебюте за «Филадельфию».

В первый день лагеря новичков Мичков увидел более 300 человек, приехавших к тренировочному центру команды за полчаса до его открытия.

«Невероятное чувство, словами его не описать», – отреагировал нападающий.

Ранее стало известно, что 19-летний россиянин проведет первый матч в составе команды в пятницу, 13 сентября. В товарищеской игре встретятся новички «Филадельфии» и «Рейнджерс».

«Первая игра в форме «Флайерс», и я немного нервничаю. Но к моменту окончания разминки это должно пройти», – сказал Матвей Мичков.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
болельщики
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