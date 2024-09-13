Мичков о дебюте за «Филадельфию»: «Немного нервничаю, но к окончанию разминки это должно пройти»
Матвей Мичков высказался о предстоящем дебюте за «Филадельфию».
В первый день лагеря новичков Мичков увидел более 300 человек, приехавших к тренировочному центру команды за полчаса до его открытия.
«Невероятное чувство, словами его не описать», – отреагировал нападающий.
Ранее стало известно, что 19-летний россиянин проведет первый матч в составе команды в пятницу, 13 сентября. В товарищеской игре встретятся новички «Филадельфии» и «Рейнджерс».
«Первая игра в форме «Флайерс», и я немного нервничаю. Но к моменту окончания разминки это должно пройти», – сказал Матвей Мичков.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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