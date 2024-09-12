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Мичков дебютирует за «Филадельфию» в игре против новичков «Рейнджерс» в пятницу

Матвей Мичков проведет первый матч за «Филадельфию» 13 сентября.

Пресс-служба «Флайерс» объявила, что 19-летний российский форвард проведет первый матч в составе команды в пятницу, 13 сентября. 

В товарищеской игре встретятся новички «Филадельфии» и «Рейнджерс». Матчи регулярного чемпионата НХЛ начнутся 4 октября. 

Ранее журналисты издания The Athletic назвали Мичкова главным претендентом на «Колдер Трофи» в новом сезоне НХЛ. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер «Филадельфии»
logoРейнджерс
logoФиладельфия
logoНХЛ
товарищеские матчи
logoМатвей Мичков
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