Мичков дебютирует за «Филадельфию» в игре против новичков «Рейнджерс» в пятницу
Матвей Мичков проведет первый матч за «Филадельфию» 13 сентября.
Пресс-служба «Флайерс» объявила, что 19-летний российский форвард проведет первый матч в составе команды в пятницу, 13 сентября.
В товарищеской игре встретятся новички «Филадельфии» и «Рейнджерс». Матчи регулярного чемпионата НХЛ начнутся 4 октября.
Ранее журналисты издания The Athletic назвали Мичкова главным претендентом на «Колдер Трофи» в новом сезоне НХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер «Филадельфии»
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