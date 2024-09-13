Форвард «Амура» Шевченко сравнил КХЛ и РПЛ: «У нас лига интереснее. А в футболе – «Зенит», «Зенит» и снова «Зенит». Хоккея должно становиться больше на федеральных каналах»

Форвард «Амура» Дмитрий Шевченко рассказал, почему КХЛ интереснее РПЛ.

Хоккеист отметил, что в Фонбет Чемпионате КХЛ нет доминирования одного клуба, как в Мир РПЛ , где «Зенит» стал чемпионом 6 раз подряд.

– Ведение личных телеграм-каналов становится массовым трендом среди хоккеистов.

– Все так. За это лето 10-15 хоккеистов создали свои каналы. Никита Нестеров где-то сказал правильную мысль, что чем больше будет таких хоккеистов, тем больше будет и популяризация хоккея. Едем по Москве и видим, что везде висят футбольные баннеры. «Химки» – «Оренбург», а чем хуже матч «Динамо» – «Амур »? Вряд ли увидим такой баннер, если поедем по городу.

Ясно, что футбол – более близкая игра к людям. Там все просто: мяч, шорты, стоит хорошая погода – выходи и играй. Но я считаю, что все равно сейчас хоккей набирает рост в плане его популяризации. Думаю, что и «Матч года» (благотворительный матч звезд КХЛ и НХЛ – Спортс) в дальнейшем сыграет свою положительную роль, подняв еще выше медийную часть хоккея. Было приятно увидеть полный 12-тысячный дворец. Понятно, что пришли смотреть на звезд из НХЛ, но всё равно народ пришел, значит, ему интересно.

Лига должна как-то контролировать этот момент и развивать, потому что без ее помощи на одних игроках все равно далеко не уехать. Популяризации хоккея должно становиться больше и на федеральных каналах. На КХЛ ТВ хоккей идет постоянно, только не у всех же есть доступ к этим каналам. Как ни включишь «Матч ТВ », там постоянный футбол – давайте поговорим о судействе, давайте разберем пенальти, потом еще что-то. Я не говорю, что футбол – плохой вид спорта. Хороший.

– Только чемпион там год за годом один и тот же, а в хоккее конкуренция гораздо выше.

– Конечно. У нас лига интереснее. А в российском футболе «Зенит», «Зенит» и снова «Зенит ». Понятно, что в футболе больше людей разбирается и в нем больше диванных экспертов. Но если заняться правильной подачей, то все можно изменить и раскрутить.

Сейчас идет совсем другое поколение, к которому надо приспосабливаться. Новое поколение реже смотрит телевизор – все сидят в социальных сетях или в YouTube. Но добавлять нужно во всех компонентах, тогда будет и больше рекламы, и больше возможностей для каких-то благотворительных вещей, как это происходит в футболе.

Тогда и игроков будут чаще звать на различные рекламные проекты. Сейчас смотришь и видишь, что там задействовано мало хоккеистов. Да, есть Александр Овечкин, но на то он и Овечкин, – сказал нападающий хабаровского клуба.