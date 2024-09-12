Форвард «Амура» Шевченко о Хартли: «В «Авангарде» были самые тяжелые тренировки – сумасшедший ад. Благодарен Бобу, он открыл для меня новую картину в теории хоккея»
– Вы дебютировали в КХЛ довольно поздно по хоккейным меркам – в 21 год, а лучший сезон выдали в 28. Задумывались, почему каждый раз так долго приходилось ждать?
– Ни в коем случае не говорю, что хочу зачеркнуть страницу в своей карьере под названием «Авангард». В очередной раз скажу, что благодарен Бобу Хартли за то, что узнал от него о хоккее. Он открыл для меня новую картину с точки зрения теории.
– Ходят легенды, что он едва ли не за руку водил каждого хоккеиста во время ледовых тренировок.
– Это не легенды. Так все и было. Но из-за того, что не мог на практике реализовать полученные знания, я не получал настоящего кайфа от хоккея. К тому же в «Авангарде» были самые тяжелые тренировки.
Ничего сложнее не испытывал. Имею в виду неиграющий состав. Это был просто ад. По-другому и не сказать.
– Хотя многие эксперты в то время активно говорили, что у Хартли нет нормальной предсезонки, нет бегов, и из-за этого у «Авангарда» будут проблемы по физике.
– Бегов-то нет. А на льду сумасшедший ад для неиграющего состава, – сказал форвард «Амура» Дмитрий Шевченко.
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