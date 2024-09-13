Ожиганов о 2:4 со «Спартаком»: «Динамо» в неравных составах играло очень вяло, это решило. В целом ход матча был за нами»
Игорь Ожиганов высказался о поражении «Динамо» от «Спартака» (2:4).
– Чего не хватило?
– Голов. По игре надо смотреть, завтра нам все покажут и объяснят. В целом я считаю, что ход игры был за нами.
Но в неравных составах играли очень вяло, это решило, – сказал защитник бело-голубых.
У команды под руководством Алексея Кудашова только 1 победа в 4 матчах сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
15 сентября бело-голубые дома сыграют с минским «Динамо».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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