Голдобин о 1-й шайбе в новом сезоне: «Как будто со спины кто-то слез, обезьяна какая-то сидела. Две игры не забивал – и так уже много»
Николай Голдобин высказался о своей первой шайбе в новом Фонбет Чемпионате КХЛ.
28-летний нападающий набрал 3 (1+2) очка в игре с «Динамо» (4:2). В первых двух играх в новом сезоне он не отметился результативными действиями.
В прошлом сезоне Голдобин забросил 37 шайб в 67 играх и стал вторым снайпером регулярного чемпионата.
«На подсознании что-то довлело, а так я не забивал две игры, это и так уже много для меня, и рад, что сегодня прорвало. Почувствовал после гола облегчение, как будто со спины кто-то слез, обезьяна какая-то сидела (такая идиома есть в английском языке – Спортс’‘). Вдвойне приятно, что удалось победить.
Возможно, что пауза мне помогла. Передохнул, вдохнул свежего воздуха. Меня подбадривали партнеры, семья, клуб», – сказал форвард красно-белых.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
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