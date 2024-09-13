Голдобин о 1-й шайбе в новом сезоне: «Как будто со спины кто-то слез, обезьяна какая-то сидела. Две игры не забивал – и так уже много»

Николай Голдобин высказался о своей первой шайбе в новом Фонбет Чемпионате КХЛ.

28-летний нападающий набрал 3 (1+2) очка в игре с «Динамо » (4:2). В первых двух играх в новом сезоне он не отметился результативными действиями.

В прошлом сезоне Голдобин забросил 37 шайб в 67 играх и стал вторым снайпером регулярного чемпионата.

«На подсознании что-то довлело, а так я не забивал две игры, это и так уже много для меня, и рад, что сегодня прорвало. Почувствовал после гола облегчение, как будто со спины кто-то слез, обезьяна какая-то сидела (такая идиома есть в английском языке – Спортс’‘). Вдвойне приятно, что удалось победить.

Возможно, что пауза мне помогла. Передохнул, вдохнул свежего воздуха. Меня подбадривали партнеры, семья, клуб», – сказал форвард красно-белых.