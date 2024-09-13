Десятков об 1:2 с «Ладой»: «Хорошо играть и уметь выигрывать – разные вещи. У «Витязя» семь человек из основы находятся в лазарете, их очень не хватает»
Главный тренер подольского клуба в прошлом сезоне входил в тренерский штаб Олега Браташа в тольяттинской команде.
– Есть такое понятие: «Хорошо играть и уметь выигрывать – это разные вещи». Видимо, учиться выигрывать нам еще предстоит при нашей хорошей игре сегодня.
Отсутствие Владимира Галузина связано с повреждением. У нас семь человек из основного состава находятся в лазарете, нам их очень не хватает, практически все они будут готовы к дальневосточному выезду.
Ник Баптист на предсезонной подготовке играл перепадами, мы дали ему одну игру не отдохнуть, а подготовиться, ему нужно добавлять, нам нужны лидеры.
– Прокомментируйте обмен Владислава Кары.
– В тех играх, которые он провел на предсезонных сборах и в начале сезона, себя не проявил, поэтому было принято решение, что мы с ним расстаемся.
– Что скажете об игре против Олега Браташа?
– «Лада» изменилась, усилила линию обороны, точечно – линию нападению, добавила в движении и скорости, это было видно. То, что мой коллега сказал или скажет про меня, это только его мнение.
Мы говорили ребятам, что «Лада» в прошлом сезоне была одной из лучших команд по голам в меньшинстве, но в моменте с пропущенной шайбой потеряли концентрацию, – сказал главный тренер «Витязя».
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