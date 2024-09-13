Браташ о 2:1 с «Витязем»: «Упорная, трудовая игра, у «Лады» многое не получалось. Победы придают уверенности, главное, чтобы это не переходило в самоуверенность»
– Игра была очень упорная, трудовая. Многое у нас не получалось, но мы не прекращали работать, и это принесло успех.
– Как на команду повлияла предыдущая победа над московским «Динамо»?
– Безусловно, победы придают уверенности, главное, чтобы она не переходила в самоуверенность.
Первая домашняя победа была очень важна. Но у нас много игровых проблем, которые мы пытаемся решать.
– Сегодня была победа учителя над учеником?
– Так нельзя сказать, победила одна команда другую, ни в коем случае не хочу, чтобы это рассматривали как соперничество тренеров.
Я благодарен Павлу Николаевичу Десяткову за помощь в прошлом сезоне и желаю ему только удачи и успехов.
– Как вам игра Евгения Грошева, набравшего 1+1?
– Ребята и в раздевалке признали его лучшим игроком, – сказал главный тренер «Лады».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий