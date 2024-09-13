Браташ о 2:1 с «Витязем»: «Упорная, трудовая игра, у «Лады» многое не получалось. Победы придают уверенности, главное, чтобы это не переходило в самоуверенность»

Олег Браташ высказался о победе «Лады» над «Витязем» (2:1).

– Игра была очень упорная, трудовая. Многое у нас не получалось, но мы не прекращали работать, и это принесло успех.

– Как на команду повлияла предыдущая победа над московским «Динамо»?

– Безусловно, победы придают уверенности, главное, чтобы она не переходила в самоуверенность.

Первая домашняя победа была очень важна. Но у нас много игровых проблем, которые мы пытаемся решать.

– Сегодня была победа учителя над учеником?

– Так нельзя сказать, победила одна команда другую, ни в коем случае не хочу, чтобы это рассматривали как соперничество тренеров.

Я благодарен Павлу Николаевичу Десяткову за помощь в прошлом сезоне и желаю ему только удачи и успехов.

– Как вам игра Евгения Грошева, набравшего 1+1?

– Ребята и в раздевалке признали его лучшим игроком, – сказал главный тренер «Лады».