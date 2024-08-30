Гусев стал новым капитаном «Динамо». 32-летний форвард проведет 2-й сезон в команде

Никита Гусев стал новым капитаном «Динамо»

32-летний форвард заменил Андрея Миронова, в это межсезонье перешедшего в «Спартак».

Альтернативными капитанами назначены Игорь Ожиганов , Эрик О’Делл, Артем Ильенко и Седрик Пакетт .

Гусев проведет второй сезон в составе бело-голубых. В прошлом регулярном чемпионате он набрал 89 (23+66) очков за 68 матчей.