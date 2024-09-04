Филатов о Комтуа: «Я увидел катастрофу – это шапито. Даже Гусев не поможет – он просто не вкуривает, что делать. Поборется с Миской за звание провального трансфера»
25-летний канадец стал игроком «Динамо» в это межсезонье, перейдя из системы «Каролины».
«Я пришел два раза посмотреть на Комтуа вживую. Все что угодно может быть – август, адаптация, под нагрузкой. Но я увидел катастрофу. Это шапито для меня. Он кувыркается, зарабатывает тупые удаления.
Я чуть-чуть понимаю какие-то тонкие моменты в большинстве и смотрю на то, что делает Никита Гусев. Вспоминаю, как он взаимодействовал с О’Деллом и Пакеттом в большинстве.
То, что там делает Комтуа, говорит мне о том, что ему даже Гусев не поможет. Он просто не вкуривает, что там требуется делать. Он мог забить 10 [голов], а забил – ноль.
Общая картинка мне говорит о том, что Комтуа поборется с Хантером Миской за звание трансферного провала, сто процентов», – сказал экс-игрок клубов НХЛ Никита Филатов в эфире шоу «Это хоккей, брат!»
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