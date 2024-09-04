  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Филатов о Комтуа: «Я увидел катастрофу – это шапито. Даже Гусев не поможет – он просто не вкуривает, что делать. Поборется с Миской за звание провального трансфера»
9

Филатов о Комтуа: «Я увидел катастрофу – это шапито. Даже Гусев не поможет – он просто не вкуривает, что делать. Поборется с Миской за звание провального трансфера»

Никита Филатов раскритиковал игру Максима Комтуа в предсезонных матчах.

25-летний канадец стал игроком «Динамо» в это межсезонье, перейдя из системы «Каролины».

«Я пришел два раза посмотреть на Комтуа вживую. Все что угодно может быть – август, адаптация, под нагрузкой. Но я увидел катастрофу. Это шапито для меня. Он кувыркается, зарабатывает тупые удаления.

Я чуть-чуть понимаю какие-то тонкие моменты в большинстве и смотрю на то, что делает Никита Гусев. Вспоминаю, как он взаимодействовал с О’Деллом и Пакеттом в большинстве.

То, что там делает Комтуа, говорит мне о том, что ему даже Гусев не поможет. Он просто не вкуривает, что там требуется делать. Он мог забить 10 [голов], а забил – ноль.

Общая картинка мне говорит о том, что Комтуа поборется с Хантером Миской за звание трансферного провала, сто процентов», – сказал экс-игрок клубов НХЛ Никита Филатов в эфире шоу «Это хоккей, брат!»

92 причины смотреть новый сезон КХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ютуб-канал «Это хоккей, брат!»
logoНикита Филатов
logoКХЛ
logoЭрик О′Делл
logoНикита Гусев
logoДинамо
logoСедрик Пакетт
logoХантер Миска
logoМаксим Комтуа
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кудашов об 1:4 с «Торпедо»: «Сделаем выводы. Были моменты, которыми обычно соперник пользуется, – тут сыграли не очень хорошо. Подправим»
1 сентября, 15:59
Комтуа о Минтюкове: «В первом сезоне он выглядел так уверенно, будто уже лет 5 играл в НХЛ. Павел похож на Фаулера в лучшие годы»
11 сентября, 14:54
Максим Комтуа: «Динамо» будет претендовать на Кубок Гагарина. Я не следил за КХЛ, мне сказали, что клуб давно не выигрывал»
1 сентября, 12:42
Комтуа о переходе в КХЛ: «Решил, что это лучший вариант для меня. Все пожелали удачи, никто не говорил негатива»
1 сентября, 09:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Барабанов о жизни в Северной Америке: «Очень скучал по России. Никто не может быть ближе, чем русский человек»
3сегодня, 08:13
Дзюдоист Адамян о работе с хоккеистами СКА: «Ротенберг уже заказал кимоно на всю команду. Вскоре начнем полноценно включать дзюдо в тренировки»
37сегодня, 06:30
КХЛ. «Авангард» против «Сибири», «Автомобилист» примет «Трактор», «Динамо» сыграет с «Куньлунем»
26сегодня, 05:20
Отец Буре умер на 74‑м году жизни. У Владимира случился сердечный приступ во время купания несколько недель назад («Матч ТВ»)
21вчера, 21:24
Плющев о новых правилах: «Ничто, показушные дела. Как можно отнимать очки, которые команда завоевала за 60 минут? Или забить буллит с добивания? Пожелаем всем нам удачи в этом шоу»
20вчера, 21:04
В «Сочи» пошутили о презентации: «Было 8,5 млн гостей, и никакие Лазарев или Guf не нужны. Решили объединить ее с отпускным сезоном в Сочи»
10вчера, 19:55Видео
Плющев о Разине: «Поднял корону до такой степени, что уже дальше некуда – это может навредить «Металлургу». Спасибо КХЛ, что подравняли все команды к серединке, а не к верху»
13вчера, 18:59
Александр Радулов: «В НХЛ играют все сильнейшие – это факт, как бы мы ни говорили. Влияет, когда играешь в формате best of the best. Посмотрите на Макдэвида»
5вчера, 17:56
Разин о том, что помешало «Металлургу» зарабатывать удаления против «Локомотива»: «Вам сразу 300 тысяч выложить? Вы видели повторы?»
39вчера, 17:26
Радулов первым в истории КХЛ выиграл 5 Кубков Открытия – с ЦСКА, «Ак Барсом», «Локомотивом» и дважды с «Салаватом»
12вчера, 16:33
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-тренер ЦСКА Якубов: «Глагол «выгореть» – это не про профессиональный спорт. Если выгораешь, то завершаешь карьеру»
вчера, 21:59
Свечников о Ларионове: «Он выигрывал ОИ, Кубки Стэнли, престиж огромный. Вне льда он человечный, открытый, близок с игроками»
вчера, 21:48
Грасс о 2:3 с «Локомотивом»: «Они обижены за поражение в финале Кубка Гагарина, настроены на реванш. У них собралась очень серьезная банда»
2вчера, 20:42
Сафронов о возможной замене России на ОИ-2026: «Франция сильнее в кавычках, если ИИХФ так считает. Вопрос, когда французы научились играть в хоккей»
4вчера, 20:27
Каюмов о 3:2 с «Металлургом»: «Нужно было отчитаться за проигрыш в финале Кубка Гагарина. Флешбэков с той серии не было, делали все с двойной мотивацией»
вчера, 20:13
Канарейкин о Кузнецове: «Звание лучшего нападающего КХЛ ему никто не отдаст так просто, есть достойные претенденты. Буду болеть за Голдобина и Порядина»
1вчера, 19:34
Грицюк коротко постригся перед сезоном: «Немного поменяли имидж 😂🔥»
12вчера, 19:21Фото
Боумэн о новом контракте Драйзайтля: «Исторический день для «Эдмонтона». Преданность Леона невозможно переоценить. Он делает все, чтобы принести нам Кубок Стэнли»
3вчера, 18:45
У Фетисова умер отец. Каменский сказал, что тот «воспитал одного из лучших игроков в истории»
4вчера, 18:31
Рыбин о «Салавате»: «Клуб провел странные трансферы – нет игроков, готовых биться в плей-офф, нет бойцов, вратарская линия не самая сильная, хотя бюджет хороший»
4вчера, 18:13