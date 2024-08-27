Рашевский о Миронове: «Спартак» – триггер для «Динамо», болельщики готовы закидать камнями и палками. Но мы выполняем работу, ненависти нет»

Дмитрий Рашевский прокомментировал переход Андрея Миронова в «Спартак»

– Как вы восприняли переход Андрея Миронова в «Спартак»?

– Нормально. Андрей сделал свой выбор, во благо себя и семьи, никто его за это не осуждает.

Понятно, что «Спартак» – триггер для «Динамо». Но все это больше для болельщиков. Мы, конечно, всегда настраиваемся на «Спартак» или ЦСКА.

Все понимают цену московского дерби. Но никакой ненависти нет. За переход в «Спартак» никто из хоккеистов его не осудит.

Некоторые болельщики готовы закидать камнями и палками, если человек переходит из «Динамо» в «Спартак» или наоборот.

А мы просто выполняем свою работу и хотим выиграть кубок. Никакой ненависти нет, – сказал форвард «Динамо » Дмитрий Рашевский .