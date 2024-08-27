Рашевский о Миронове: «Спартак» – триггер для «Динамо», болельщики готовы закидать камнями и палками. Но мы выполняем работу, ненависти нет»
Дмитрий Рашевский прокомментировал переход Андрея Миронова в «Спартак»
– Как вы восприняли переход Андрея Миронова в «Спартак»?
– Нормально. Андрей сделал свой выбор, во благо себя и семьи, никто его за это не осуждает.
Понятно, что «Спартак» – триггер для «Динамо». Но все это больше для болельщиков. Мы, конечно, всегда настраиваемся на «Спартак» или ЦСКА.
Все понимают цену московского дерби. Но никакой ненависти нет. За переход в «Спартак» никто из хоккеистов его не осудит.
Некоторые болельщики готовы закидать камнями и палками, если человек переходит из «Динамо» в «Спартак» или наоборот.
А мы просто выполняем свою работу и хотим выиграть кубок. Никакой ненависти нет, – сказал форвард «Динамо» Дмитрий Рашевский.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости