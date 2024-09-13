Алистров после 0:3 от «Трактора»: «СКА нужно это перебороть, не унывать. Два периода отлично смотрелись, картина игры в целом хорошая, просто бывает, что не получается забить»

Владимир Алистров оценил старт СКА в сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга проиграла «Трактору » (0:3). Ранее петербургский клуб также уступил «Локомотиву» (0:2) и «Металлургу» (4:5 ОТ).

У СКА только 1 победа на старте сезона – над «Ладой » (3:1).

«Мы нормально играли, два периода отлично смотрелись. В третьем немного не получилось, но в целом картинка игры у нас была хорошая. Просто бывают такие игры, когда не получается забить. Это нормально, нужно это перебороть и идти вперед.

Вторую игру подряд первые два периода заканчиваются со счетом 0:0? В хоккее бывают такие периоды, когда случаются такие игры. Опять же, повторюсь, это нужно перебороть, переждать, не останавливаться и так же играть дальше.

Надо просто продолжать работать, продолжать лезть на ворота. Все придет со временем. Главное – не унывать, не расстраиваться. Это часть хоккея. Все будет нормально», – сказал нападающий СКА Владимир Алистров.