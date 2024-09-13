Кожевников о СКА, закрывшем комментарии в телеграме: «Болельщики хотят все и сразу, чтобы на блюдечке дали. Надо потерпеть, успокоиться и верить в команду»
Это произошло после поражения петербуржцев в игре регулярного чемпионата с «Трактором» (0:3). Сейчас на странице СКА можно оставлять только реакции.
«Ничего страшного не происходит. Начало сезона, большая ротация, команда формируется. Если помните, в прошлом розыгрыше тоже не сразу СКА заиграл.
Ребята-то собраны хорошие, плюс поддержка таких мастеров, как Кузнецов, Зайцев. Ждал, что выстрелят уже в матче с «Трактором», но не выстрелили.
Закрытые комментарии в телеграм-канале? Ну, болельщики всегда хотят все и сразу, чтобы на блюдечке дали. Ожидания-то были большие, поэтому реакция понятна. Но надо потерпеть, успокоиться и верить в свою команду», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
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