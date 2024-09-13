  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сорокин травмировался летом и пропустит часть тренировочного лагеря. В «Айлендерс» ждут, что проблема решится к началу сезона
0

Сорокин травмировался летом и пропустит часть тренировочного лагеря. В «Айлендерс» ждут, что проблема решится к началу сезона

Илья Сорокин получил травму во время летней подготовки.

Ранее появилась информация о том, что 29-летний российский голкипер борется с проблемой, характер которой не раскрывается.

«У Сорокина была травма верхней части тела на летних тренировках, но он уже катается. Он может пропустить первые пару дней тренировочного лагеря.

На данный момент мы не беспокоимся о том, что проблемы продлятся до начала сезона», – заявил генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Айлендерс»
травмы
logoАйлендерс
logoЛу Ламорелло
logoНХЛ
logoИлья Сорокин
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Эллиотт Фридман: «Сорокин борется с какой-то проблемой. Не знаю, насколько это серьезно, «Айлендерс» очень скрытные»
88 сентября, 14:19
Шестеркин – 2-й в рейтинге лучших вратарей НХЛ, Бобровский – 4-й, Василевский – 5-й, Сорокин – 9-й, Георгиев – 14-й (NHL.com)
2629 августа, 13:28
Россия – 2-я по силе вратарей на ОИ-2026 по версии The Hockey News. США на 1-м месте, Канада – 3-я
1710 августа, 08:40
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кузнецов после 0:3 от «Трактора»: «Тяжелый день, СКА надо пройти через это. Игра была в наших руках, но получилось вот так. Люди покупают билеты, приезжают, а тут ноль голов»
316 минут назад
Быков о молодых игроках в СКА: «Это проблема клуба, нужно давать практику. Задача не просто собрать лучшую молодежь и держать у себя, лишь бы у соперников не было»
442 минуты назад
Агент Черных: «Хоккей становится спортом номер один в России, а футбол уходит на второй план. Дай бог, когда-то допустят на мировую арену, и мы всем докажем, что мы лучшие»
10сегодня, 14:06
КХЛ. «Барыс» принимает минское «Динамо», «Витязь» сыграет с «Ладой»
9сегодня, 14:01Live
Кожевников о СКА, закрывшем комментарии в телеграме: «Болельщики хотят все и сразу, чтобы на блюдечке дали. Надо потерпеть, успокоиться и верить в команду»
23сегодня, 13:51
«Каролина» переименовала домашнюю арену в Lenovo Center. Китайская компания заплатит 60 млн долларов за 10 лет
4сегодня, 13:27
КХЛ представила логотип Недели звезд хоккея-2025 в Новосибирске. Он сделан в виде ромбов синего цвета: «Конструкция ассоциируется с кристаллами льда»
7сегодня, 12:38Фото
Канарейкин о СКА: «Старт слабый. В чем причины – пусть разбирается тренерский штаб, объясняет результаты»
13сегодня, 12:00
Собирайте команду в фэнтези FONBET Чемпионат КХЛ – призы каждый месяц
8 сентября, 10:00Фэнтези
Андрей Назаров: «Здорово, что хоккей – отдушина для наших людей. Россияне сплотились в единый кулак, чтобы дать всем врагам по зубам. Победа будет за нами»
16сегодня, 11:45
Ко всем новостям
Последние новости
Есмантович о селекции: «ЦСКА хотел подписать Волкова из минского «Динамо», регламент не позволил. Никаких разочарований»
2 минуты назад
Канарейкин о «Спартаке»: «Команда не одного ударного звена, появилась тройка в лице Мальцева, Ружички, Пашина. Образуется мощная группировка»
27 минут назад
СКА продлил контракт с Выдренковым до 2027 года. 20-летний защитник провел все 4 матча в этом сезоне
1сегодня, 14:27Фото
Николай Коваленко: «В «Торпедо» думали, что я подерусь с Маккинноном на первых тренировках. Осталось впечатление, что я со всеми ругаюсь и ото всех требую»
сегодня, 13:40
Фукале о медленных буллитах Кузнецова: «У него еще 80 приемов, которые можно использовать. Если сосредоточиться на одном, он забросит по-другому»
сегодня, 13:06
Якупов об игре с Дацюком: «Он подсказывал, где встать, куда лучше не лезть. Почти в каждом полете смотрели свои смены, временами мне было стыдно»
1сегодня, 12:52
Ружичка о футболе: «Нравилась «Барса», когда там играл Месси. Слышал, что «Спартак» – очень хорошая команда, хочу посмотреть на нее»
2сегодня, 12:17
О′Делл о 10-м месте «Динамо» на Западе: «Нам просто не везет. Надо продолжать играть в атакующий хоккей, скоро шайбы и победы придут»
3сегодня, 11:17
Мичков о дебюте за «Филадельфию»: «Немного нервничаю, но к окончанию разминки это должно пройти»
сегодня, 10:46
Фукале о СКА: «Хорошая команда, всегда очень сильны. Вопрос времени, когда они найдут подходящие сочетания и встанут на нужные рельсы»
2сегодня, 09:58