Сорокин травмировался летом и пропустит часть тренировочного лагеря. В «Айлендерс» ждут, что проблема решится к началу сезона

Илья Сорокин получил травму во время летней подготовки.

Ранее появилась информация о том, что 29-летний российский голкипер борется с проблемой, характер которой не раскрывается.

«У Сорокина была травма верхней части тела на летних тренировках, но он уже катается. Он может пропустить первые пару дней тренировочного лагеря.

На данный момент мы не беспокоимся о том, что проблемы продлятся до начала сезона», – заявил генеральный менеджер «Айлендерс » Лу Ламорелло .