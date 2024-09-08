Эллиотт Фридман: «Сорокин борется с какой-то проблемой. Не знаю, насколько это серьезно, «Айлендерс» очень скрытные»
Эллиотт Фридман рассказал о возможных проблемах у Ильи Сорокина в «Айлендерс».
29-летний голкипер перед началом плей-офф проиграл конкуренцию Семену Варламову. В прошлом розыгрыше Кубка Стэнли Сорокин сыграл только 27 минут.
«Трудно говорить об этом в межсезонье, но думаю, что Сорокин с чем-то борется. «Айлендерс» очень скрытные, Лу Ламорелло (генеральный менеджер «Айлендерс» – Спортс’‘) – тоже.
Я слышал, что Сорокин борется с какой-то проблемой. Не знаю, насколько это серьезно, агент не хочет ничего говорить из уважения к Ламорелло. Я послал запрос в клуб, но они ничего не ответили», – сказал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман на подкасте 32 Thoughts.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Eyes on Isles
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