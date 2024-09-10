Назаров о клубе из Азербайджана в КХЛ: «Правильная идея, нужно расширяться на Восток. В США состоятся дебаты, но это лишь обертка от конфеты, на деле последует обман»
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев на встрече с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым предложил стране присоединиться к КХЛ.
«Старт регулярного чемпионата КХЛ получается ярким. Конечно, не все ребята, вернувшиеся из Северной Америки, с ходу влились в составы своих команд, но нужно время, сыгранность обязательно придет.
Накануне прочитал выступление министра спорта России. Мне понравилась идея со сделанным Азербайджану приглашением вступить в КХЛ, она правильная. Я давно поддерживаю идею расширения нашей лиги. Особенно на Восток. У нас там много друзей и стратегических партнеров. КХЛ необходимо расширяться.
На Западе нынче наоборот, играют в свои игры, которые в основном носят политический характер. В ночь на среду по московскому времени состоятся дебаты кандидатов в президенты США.
Из-за специфики своей работы не понаслышке знаю, что верить там никому нельзя. Это лишь обертка от конфеты, а на самом деле последует обыкновенный обман.
Верить, наверное, можно разве что Бенджамину Франклину, вот только и его изображение нынче не слишком котируется», – сказал бывший тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
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