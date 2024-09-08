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  • Назаров о сезоне КХЛ: «Конкуренция возросла, каждое очко будет на вес золота. Москва – один из крупнейших мегаполисов мира, даже метро ходит до аэропорта»
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Назаров о сезоне КХЛ: «Конкуренция возросла, каждое очко будет на вес золота. Москва – один из крупнейших мегаполисов мира, даже метро ходит до аэропорта»

Андрей Назаров высказался о новом сезоне КХЛ и поздравил Москву с 877-летием.

«КХЛ радует нас яркими играми, красивых голов и комбинаций хватает, уже не обошлось без сенсаций. Желаю всем не получать травм. Главная особенность старта сезона: возросшая конкуренция. Видно, что каждое набранное очко будет на вес золота.

Приятно, что в Москве зритель тоже ходит на хоккей. В столице любят большой спорт, а наш любимый город, отмечающий день рождения, является одним из крупнейших мегаполисов мира. Уже даже метро ходит до аэропорта! 

Многомиллионная армия москвичей, принимающая участие в проходящем голосовании, заставляет наших недругов с заразительным смехом сильно нервничать. Ведь они понимают: победа обязательно будет за нами», – сказал бывший тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

Андрей Назаров: «После убедительной речи Путина нынешний Восточный экономический форум стал рекордным по объему соглашений. Россия идет вперед семимильными шагами»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoАндрей Назаров
logoКХЛ
Политика
logoЧемпионат.com
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