Назаров о сезоне КХЛ: «Конкуренция возросла, каждое очко будет на вес золота. Москва – один из крупнейших мегаполисов мира, даже метро ходит до аэропорта»
«КХЛ радует нас яркими играми, красивых голов и комбинаций хватает, уже не обошлось без сенсаций. Желаю всем не получать травм. Главная особенность старта сезона: возросшая конкуренция. Видно, что каждое набранное очко будет на вес золота.
Приятно, что в Москве зритель тоже ходит на хоккей. В столице любят большой спорт, а наш любимый город, отмечающий день рождения, является одним из крупнейших мегаполисов мира. Уже даже метро ходит до аэропорта!
Многомиллионная армия москвичей, принимающая участие в проходящем голосовании, заставляет наших недругов с заразительным смехом сильно нервничать. Ведь они понимают: победа обязательно будет за нами», – сказал бывший тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
Андрей Назаров: «После убедительной речи Путина нынешний Восточный экономический форум стал рекордным по объему соглашений. Россия идет вперед семимильными шагами»
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