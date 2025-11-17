Лидеры «Динамо» были недовольны поведением Кудашова. Тренер хотел убрать Комтуа из команды («СЭ»)

Лидеры «Динамо» были недовольны поведением Алексея Кудашова.

17 ноября «Динамо » сообщило об увольнении главного тренера команды Алексея Кудашова . Исполняющим обязанности главного тренера стал Вячеслав Козлов.

«По нашей информации, ряд лидеров команды был недоволен поведением главного тренера, а точкой невозврата стал конфликт Кудашова с Максимом Комтуа .

Тренер вообще хотел убрать канадца из команды, но руководство и лидеры были против», – говорится в тексте «Спорт-Экспресса».

В нынешнем сезоне бело-голубые находятся на пятой позиции в таблице Западной конференции, набрав 33 очка в 26 матчах.

Комтуа набрал 15 (6+9) очков при полезности «минус 9» в 23 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .