  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Крикунов об отставке Кудашова: «Динамо» – сильная команда, ждали Кубок Гагарина, а его не было. Другого результата для клуба такого уровня быть не может»
Крикунов об отставке Кудашова: «Динамо» – сильная команда, ждали Кубок Гагарина, а его не было. Другого результата для клуба такого уровня быть не может»

Владимир Крикунов: отставка Алексея Кудашова из «Динамо» стала неожиданной.

Бывший главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал отставку Алексея Кудашова из клуба.

«Думаю, отставка Алексея Кудашова стала неожиданной для всех.

Работал Леша неплохо, но там и команда-то сильная была, ждали конечного результата – Кубка Гагарина, а его не было. Другого результата для команды такого уровня быть не может.

Посмотрим, где теперь окажется Кудашов. Он достойный специалист, но в КХЛ сейчас все места заняты, даже в «Сибири» есть исполняющий обязанности главного тренера», – сказал Владимир Крикунов.

Почему Ротенберг не возглавил «Динамо» вместо Кудашова

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
