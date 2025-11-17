  • Спортс
  • Батрак о «Динамо»: «Кудашов не заслужил увольнение. Отставка необъяснима, предпосылок не было, за что уволен тренер – не сказано. Лучше не будет»
11

Батрак о «Динамо»: «Кудашов не заслужил увольнение. Отставка необъяснима, предпосылок не было, за что уволен тренер – не сказано. Лучше не будет»

Артем Батрак: Кудашов не заслужил увольнение из «Динамо».

Комментатор «КХЛ ТВ» Артем Батрак высказался по поводу отставки Алексея Кудашова с поста главного тренера «Динамо».

«Это шок! Для меня и для болельщиков – это шок. Отставка необъяснима, предпосылок не было, за что уволен тренер – не сказано.

Да даже если и скажут, то это, скорее, будет поиском какого-то повода, потому что Кудашов не заслужил увольнения вообще.

Я не говорю, что станет хуже, но прогноз, что как минимум лучше не будет. Не будет лучше, потому что многие игроки этой команды – это хоккеисты, которых Кудашов не то, что выращивал, но в какой-то степени делал из них игроков. А некоторых даже с собой забирал из «Локомотива».

Некоторые игроки подписывали контракт с «Динамо», потому что там был Кудашов. И он действительно хороший и интересный тренер», – сказал Артем Батрак.

Почему Ротенберг не возглавил «Динамо» вместо Кудашова

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
