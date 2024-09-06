  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кудашов – журналисту: «Вас кто-то попросил спрашивать о Рябкине? Знаю, что так будет. Не трогайте молодых, вы делаете им только хуже»
1

Кудашов – журналисту: «Вас кто-то попросил спрашивать о Рябкине? Знаю, что так будет. Не трогайте молодых, вы делаете им только хуже»

Алексей Кудашов ответил на вопрос об Иване Рябкине.

– Второй матч подряд вне заявки остается Иван Рябкин. С ним что-то случилось?

– Почему Иван Рябкин должен быть в заявке?

– Это молодой и перспективный хоккеист.

– Очень хорошо. А почему вы спрашиваете про Ивана Рябкина? Сегодня Римашевский у меня не вышел на лед. Он на два года старше. А вас кто-то попросил спрашивать меня о Рябкине? Потому что я знаю, что будут спрашивать о нем всегда. Я подумал, что вы один из них.

Я просто сразу хочу об этом сказать – не трогайте молодых хоккеистов. Вообще не трогайте молодых. Не надо. Вы делаете им только хуже. Лишняя шумиха, лишняя ответственность, лишнее давление. Не трогайте. Ему надо подготовиться к своей игре, – сказал тренер московского «Динамо».

Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
logoАлексей Кудашов
logoКХЛ
logoДинамо Москва
Егор Римашевский
logoИван Рябкин
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Игорь Бахмутов: «Рябкин напоминает мне Овечкина – антропометрия, катание, голевое чутье. Шайба его любит, прилетает после любого отскока»
12 сентября, 13:23
Кудашов об игре 17-летнего Рябкина: «Этот год у него – вход в большой и взрослый хоккей. Поэтому не судите, не обсуждайте – он набирается опыта»
231 августа, 06:59
Овечкин о Рябкине: «Мне говорили, что он способный парень. Многие думают, что должны переходить на новый уровень, а когда там оказываются, то получают другие нагрузки»
427 августа, 18:30
Рябкин – 5-й в рейтинге драфта НХЛ-2025 от Sportsnet, Хэгенс – 1-й, Мартон – 2-й
826 августа, 09:38
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Алексей Кудашов: «Готов начать с 10 поражений, если в конце сезона эти поражения дадут победу»
2сегодня, 19:58
Епанчинцев о словах Широкова про игру «Сибири» в «не пойми что»: «Не слышал. Я бы не стал драматизировать – начало сезона, есть хорошие моменты»
сегодня, 19:17
КХЛ. «Динамо» победило «Северсталь», «Авангард» обыграл «Нефтехимик», «Сибирь» уступила «Автомобилисту»
76сегодня, 18:57
Звягин про 4:2 с «Нефтехимиком»: «Картинка была похожа на то, что мы хотим видеть. Очень хорошее движение «Авангарда»
4сегодня, 17:38
«Филадельфия» о должности Знарка: «У него есть опыт и умение помогать хоккеистам, не только российским»
4сегодня, 17:20
Макдэвид – главный претендент на «Харт Трофи» по версии Daily Faceoff. Кучеров и Панарин – в топ-10, Капризов – 12-й
3сегодня, 16:43
«Авангард» побеждает «Нефтехимик» дома 9 матчей подряд. Серия длится с 2018 года
4сегодня, 15:58
«Ак Барс» совсем никакой». Кожевников о победе «Салавата» в «зеленом дерби»
12сегодня, 15:48
Майоров о том, может ли Знарок возглавить клуб НХЛ: «Вопрос открытый. Европейские тренеры надолго там не задерживались. Неместным специалистам сложно вписаться»
8сегодня, 15:28
Овечкин вернулся в «Вашингтон» и провел первую тренировку
12сегодня, 15:14
Ко всем новостям
Последние новости
Кравец про 5:4 с «Адмиралом»: «Смит оставил нас в игре. У нас был другой настрой по сравнению с матчем против московского «Динамо»
35 минут назад
Кудашов о «Динамо»: «Я предупреждал, что мы залезем на сезон, и эксперименты будут проходить долго» 
51 минуту назад
Олег Браташ: «Цель «Лады» – Кубок Гагарина. Руководство ставит свои задачи, но это не значит, что мы не можем перед собой ставить задачи выше»
1сегодня, 20:15
Александр Мальцев о Знарке в «Филадельфии»: «Значит, своих кадров нет. Там интересные перспективы»
сегодня, 19:48
Козырев про 1:3 с «Динамо»: «Соперник сильный, не давал контролировать шайбу. Поменяли вратаря, когда мы уже закрепились в зоне»
сегодня, 19:31
Немировски про 1:4 с «Трактором»: «Хотелось бы больше моментов, у «Барыса» есть игроки, кто может забить, но нужно больше создавать шансов»
сегодня, 18:59
Заварухин про 4:0 с «Сибирью»: «Ребята сделали, что просили, агрессивно сыграли 1-й период, забили в дебюте. Здорово, что команда помогла Галкину сыграть на ноль»
сегодня, 18:47
Каллен и Стивенс будут включены в Зал хоккейной славы США
1сегодня, 18:28
Алексей Терещенко: «Хотелось бы, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки в этом сезоне. Не думаю, что погоня давит на него. В подсознании Александр понимает, что близок»
сегодня, 18:14
Гру рад первой победе «Трактора» в сезоне – над «Барысом»: «Нам не повезло в начале матча с голом, но мы уверенно действовали во 2-м периоде»
3сегодня, 17:50