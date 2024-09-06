Кудашов – журналисту: «Вас кто-то попросил спрашивать о Рябкине? Знаю, что так будет. Не трогайте молодых, вы делаете им только хуже»
Алексей Кудашов ответил на вопрос об Иване Рябкине.
– Второй матч подряд вне заявки остается Иван Рябкин. С ним что-то случилось?
– Почему Иван Рябкин должен быть в заявке?
– Это молодой и перспективный хоккеист.
– Очень хорошо. А почему вы спрашиваете про Ивана Рябкина? Сегодня Римашевский у меня не вышел на лед. Он на два года старше. А вас кто-то попросил спрашивать меня о Рябкине? Потому что я знаю, что будут спрашивать о нем всегда. Я подумал, что вы один из них.
Я просто сразу хочу об этом сказать – не трогайте молодых хоккеистов. Вообще не трогайте молодых. Не надо. Вы делаете им только хуже. Лишняя шумиха, лишняя ответственность, лишнее давление. Не трогайте. Ему надо подготовиться к своей игре, – сказал тренер московского «Динамо».
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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