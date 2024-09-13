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  • Педан после 0:3 от «Трактора»: «Не думаю, что у СКА будут большие проблемы. Надо активнее лезть на ворота и стать пожестче. Уверен, что все придет»
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Педан после 0:3 от «Трактора»: «Не думаю, что у СКА будут большие проблемы. Надо активнее лезть на ворота и стать пожестче. Уверен, что все придет»

Защитник СКА Андрей Педан высказался о поражении от «Трактора» (0:3).

Клуб из Санкт-Петербурга уступил челябинцам в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Педан провел первый матч после попадания в список травмированных в марте.

– Сегодня вы провели свой первый матч в сезоне-2024/25. Как оцените свое физическое состояние?

– Я чувствовал себя отлично, игровое мышление вроде тоже не отставало. Я хорошо подготовился к возвращению, но, увы, сегодня не удалось победить.

– С учетом прошлого матча с «Локомотивом» безголевая серия СКА длится уже 120 минут. С чем это может быть связано?

– Удачу надо заслужить. Надо переработать соперника, я уверен, что все придет. Сейчас только начало чемпионата, так что я не думаю, что у СКА будут какие-то большие проблемы.

– Насколько трудно приспосабливаться к игре после такой затяжной травмы?

– У СКА отличный тренерский штаб, который усиленно занимался с травмированными игроками во второй группе. Работа шла непрерывно, так что мое восстановление прошло легче. Конечно, если бы я ничего не делал, вернуться в игровой ритм было бы очень трудно. Сейчас буду стараться добавлять от игры к игре.

– В целом довольны ли началом чемпионата в исполнении СКА? В чем команде стоит прибавить?

– Нам просто надо начать забивать, активнее лезть на ворота и стать пожестче. Нацеленность на ворота – это самое главное. Уверен, что все придет, – сказал Педан. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Metaratings
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травмы
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