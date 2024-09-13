У Никишина «-2» в первом матче после травмы, у Педана – «-1». СКА проиграл «Трактору» 0:3
У Александра Никишина отрицательная полезность по итогам матча против «Трактора».
СКА проиграл челябинскому клубу со счетом 0:3 в матче регулярного Фонбет чемпионата КХЛ.
Защитник петербургского клуба Александр Никишин получил закончил игру с показателем полезности «-2».
Показатель защитника СКА Андрея Педана – «-1». Оба хоккеиста провели первую игру после повреждений.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’’
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