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  • У Никишина «-2» в первом матче после травмы, у Педана – «-1». СКА проиграл «Трактору» 0:3
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У Никишина «-2» в первом матче после травмы, у Педана – «-1». СКА проиграл «Трактору» 0:3

У Александра Никишина отрицательная полезность по итогам матча против «Трактора».

СКА проиграл челябинскому клубу со счетом 0:3 в матче регулярного Фонбет чемпионата КХЛ

Защитник петербургского клуба Александр Никишин получил закончил игру с показателем полезности «-2». 

Показатель защитника СКА Андрея Педана – «-1». Оба хоккеиста провели первую игру после повреждений. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’’
logoСКА
logoТрактор
logoКХЛ
logoАндрей Педан
logoАлександр Никишин
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