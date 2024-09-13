Леонтьев о 3:2 с «Металлургом»: «Нефтехимик» переломил ход матча, проявив волю и железный характер» 

Олег Леонтьев оценил волевую победу «Нефтехимика» над «Металлургом» (3:2).

«Три подряд игры с чемпионом за короткое время — отличная проверка для нашей команды. Сегодня старт матча был не таким хорошим, пропустили два гола.

Неважно начали второй период. Но нашли в себе силы, переломили ход матча, проявили волю и железный характер и забили важные два гола во втором периоде. Так мы перехватили инициативу: стали еще больше двигаться, больше контролировать шайбу, еще больше шли в давление.

В третьем периоде хорошо провели концовку и забили победный гол. Артем Загидулин — молодец, отыграл очень здорово. Плюс наш самый молодой парень [Муиссу] забил первый гол в КХЛ , поздравляю его. Все игроки – молодцы. Тяжелым был третий период, когда выстояли в меньшинстве.

Это начало сезона, продолжаем готовиться. Следующий соперник не менее титулованный — «Локомотив», – сказал главный тренер «Нефтехимика ».