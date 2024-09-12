18-летний форвард «Нефтехимика» Муиссу забил 1-й гол в КХЛ – «Металлургу». Нападающий с африканскими корнями выступал в МХЛ в прошлом сезоне
Жоэ-Кристоф Муиссу из «Нефтехимика» забил впервые забил в КХЛ.
Команда под руководством Олега Леонтьева обыграла «Металлург» (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
18-летний форвард «Нефтехимика» Жоэ-Кристоф Муиссу забил второй гол своей команды в этом матче.
Прошлый сезон нападающий с африканскими корнями провел в МХЛ, играя в составе «Реактора».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости