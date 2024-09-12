18-летний форвард «Нефтехимика» Муиссу забил 1-й гол в КХЛ – «Металлургу». Нападающий с африканскими корнями выступал в МХЛ в прошлом сезоне

Жоэ-Кристоф Муиссу из «Нефтехимика» забил впервые забил в КХЛ.

Команда под руководством Олега Леонтьева обыграла «Металлург » (3:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

18-летний форвард «Нефтехимика » Жоэ-Кристоф Муиссу забил второй гол своей команды в этом матче.

Прошлый сезон нападающий с африканскими корнями провел в МХЛ , играя в составе «Реактора ».