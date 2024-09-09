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  • Коньков о поражениях «Металлурга»: «У них нет того напряжения, что было в плей-офф. Но у Разина есть все необходимое, чтобы вернуть игру, приносившую результат»
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Коньков о поражениях «Металлурга»: «У них нет того напряжения, что было в плей-офф. Но у Разина есть все необходимое, чтобы вернуть игру, приносившую результат»

Сергей Коньков высказался о поражениях «Металлурга» на старте сезона

Действующий обладатель Кубка Гагарина проиграл два из трех матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.

«В начале сезона «Металлург» проиграл «Локомотиву» и «Нефтехимику». Но на чемпиона всегда настраиваются по-особенному. Команды тратят на это много сил и эмоций. У «Металлурга» сейчас нет того напряжения, что было в плей-офф. Но это не первая история с чемпионскими командами, когда у них что-то не складывается в начале следующего сезона.

У Разина есть все необходимое для того, чтобы вернуть ту игру, которая приносила его команде результат. Нет разгромных поражений, все игры упорные. Вряд ли «Магнитка» отойдет от своего стиля.

Она будет подкручивать определенные моменты в игре, вести борьбу за высокие места и готовиться к основным матчам. Но начало сезона у команды получилось далеко не таким, каким его хотели видеть», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина. 

Опубликовал: Александр Балабанов
logoМеталлург Мг
logoЛокомотив
logoНефтехимик
logoСергей Коньков
logoКХЛ
logoАндрей Разин
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