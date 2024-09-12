«Металлург» проиграл 3 матча из 4 на старте сезона КХЛ. Команда Разина дважды за неделю уступила «Нефтехимику»

«Металлург» проиграл «Нефтехимику (2:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Таким образом, команда под руководством Андрея Разина проиграла в трех матчах из четырех в нынешнем сезоне.

Кроме того, «Металлург » проиграл «Нефтехимику » дважды на этой неделе, 8 сентября клуб из Магнитогорска уступил со счетом 0:2.

«Магнитка» одержала 1 победу в этом сезоне – над СКА (5:4 ОТ). 14 сентября «Металлург» сыграет с «Ак Барсом».