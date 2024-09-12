«Металлург» проиграл 3 матча из 4 на старте сезона КХЛ. Команда Разина дважды за неделю уступила «Нефтехимику»
«Металлург» проиграл «Нефтехимику (2:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Таким образом, команда под руководством Андрея Разина проиграла в трех матчах из четырех в нынешнем сезоне.
Кроме того, «Металлург» проиграл «Нефтехимику» дважды на этой неделе, 8 сентября клуб из Магнитогорска уступил со счетом 0:2.
«Магнитка» одержала 1 победу в этом сезоне – над СКА (5:4 ОТ). 14 сентября «Металлург» сыграет с «Ак Барсом».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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