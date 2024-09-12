45-летний Луонго откликнулся на объявление и сыграл в любительской лиге во Флориде. Его команда победила действующих чемпионов
Роберто Луонго сыграл в матче любительской лиги во Флориде.
Местная команда выложила в соцсетях объявление, что нуждается во вратаре на ближайшую игру. 45-летний экс-голкипер «Флориды», «Ванкувера» и «Айлендерс» откликнулся на него и приехал на матч.
Его команда одержала победу над действующим чемпионом лиги со счетом 4:2.
Луонго является членом Зала хоккейной славы и двукратным олимпийским чемпионом (Ванкувер-2010 и Сочи-2014).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Canucks Army
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