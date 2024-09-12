45-летний Луонго откликнулся на объявление и сыграл в любительской лиге во Флориде. Его команда победила действующих чемпионов

Роберто Луонго сыграл в матче любительской лиги во Флориде.

Местная команда выложила в соцсетях объявление, что нуждается во вратаре на ближайшую игру. 45-летний экс-голкипер «Флориды », «Ванкувера » и «Айлендерс» откликнулся на него и приехал на матч.

Его команда одержала победу над действующим чемпионом лиги со счетом 4:2.

Луонго является членом Зала хоккейной славы и двукратным олимпийским чемпионом (Ванкувер-2010 и Сочи-2014).