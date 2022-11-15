Братья Седины, Альфредссон и Луонго введены в Зал хоккейной славы.

В Торонто состоялась торжественная церемония принятия новых членов.

Ими стали 4 бывших игрока НХЛ. Это канадский вратарь Роберто Луонго и шведские нападающие , и .

«Роберто Луонго является символом не одного, а двух клубов НХЛ и олицетворяет лучшие традиции вратарской школы Квебека, давшей хоккею таких звезд, как Жорж Везина, Жак Плант, Мартин Бродер, Патрик Руа. И это всего четверо из бесчисленного множества.

Хенрик и Даниэль Седины – девятая пара братьев, вошедших в Зал в категории игроков. Они первые, кто попал сюда вместе.

Вместе с Даниэлем Альфредссоном они напоминают нам о том, насколько интернациональна наша игра, и о том, что игроки из Швеции так много сделали, чтобы обогатить хоккей и расширить его границы на уровне НХЛ», – сказал комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн в своей речи.

Братья Седины провели все 17 сезонов в НХЛ в составе «Ванкувера».

Хенрик был капитаном «Кэнакс» с 2010 по 2018 год. Он набрал 1070 (240+830) очков в 1330 матчах в НХЛ. В сезоне-2009/10 швед выиграл «Арт Росс Трофи», став самым результативным игроком регулярного чемпионата (112 очков), и «Харт Трофи» – приз самому ценному игроку регулярного чемпионата.

Даниэль записал на свой счет 1041 (393+648) балл за результативность в 1306 играх в НХЛ. В сезоне-2010/11 он выиграл «Арт Росс Трофи», став самым результативным игроком регулярного чемпионата (104 очка), и «Лестер Пирсон Эворд» – приз лучшему игроку регулярного чемпионата по версии хоккеистов.

В составе сборной Швеции братья выиграли золотые медали Олимпиады (2006 год), а также чемпионат мира в 2013 году.

Альфредссон был выбран «Оттавой» в шестом раунде драфта НХЛ-1994 под общим 133-м номером. В своем первом сезоне в НХЛ он выиграл приз «Колдер Трофи» как лучший новичок сезона, набрав 61 балл в 82 матчах. Всего в лиге швед записал на свой счет 1157 (444+713) очков в 1246 играх.

В 2006 году он выиграл Олимпиаду в составе сборной Швеции.

Луонго провел 18 сезонов (1045 матчей) в НХЛ, играя за «Айлендерс», «Флориду» и . Он занимает 4-е место в истории НХЛ по числу побед среди вратарей (489). В своем активе он имеет две золотых медали Олимпиады (2010 и 2014 год).

Кроме того, в Зал была включена финская хоккеистка Риикка Саллинен.

В категории строителей тоже был избран новый член – бывший канадский хоккеист ямайского происхождения Херб Карнеги, в 1950-е годы основавший Future Aces, одну из первых специализированных хоккейных школ в стране.