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  • Форвард «Спартака» Ружичка об НХЛ: «Лучшая в мире. Сервис для игроков, отношение – там комфортно. Очень хорошая еда – лигу называют «Никогда-Не-Будешь-Голодным-Лига»
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Форвард «Спартака» Ружичка об НХЛ: «Лучшая в мире. Сервис для игроков, отношение – там комфортно. Очень хорошая еда – лигу называют «Никогда-Не-Будешь-Голодным-Лига»

Адам Ружичка объяснил, почему считает НХЛ лучшей лигой в мире.

Словацкий хоккеист в межсезонье перешел в КХЛ, ранее он выступал за «Калгари» и «Аризону». 

– Сможешь назвать три лучшие вещи в НХЛ?

– Очень комфортно. Очень хорошая еда – куча еды, постоянно, везде! И, я думаю, это лучшая лига в мире.

– Что ты имеешь в виду под «комфортом»?

– Сервис для игроков, отношение к хоккеистам, то, как с игроками обращаются. В НХЛ хотят поместить тебя в зону комфорта, где ты будешь чувствовать себя хорошо и сможешь хорошо играть.

– А под едой ты имел в виду стейки?

– Да (смеется). Необязательно, что это была лучшая еда, которую я когда-либо ел, но там еда везде, всегда! В самолетах, в раздевалках, после матчей, до матчей – еда везде. В НХЛ лигу называют «Никогда-Не-Будешь-Голодным-Лига».

– Там сложно не растолстеть…

– Не так уж сложно! Ты должен следить за тем, что ты ешь, но вся пища – здоровая, – сказал нападающий «Спартака» Адам Ружичка.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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