Форвард «Спартака» Ружичка о России: «Такое ощущение, будто домой вернулся. Москва – один из лучших городов в мире»

Адам Ружичка поделился ощущениями о нахождении в России

Словацкий хоккеист в межсезонье перешел в КХЛ, подписав соглашение со «Спартаком».

– Как чувствуете себя в России?

– Мне очень нравится быть здесь. Я нахожусь в России около месяца. Такое ощущение, как будто домой вернулся.

Конечно, потребуется еще какое-то время для того, чтобы полностью освоиться. Но с каждым матчем я буду играть все лучше.

– А к ритму жизни в Москве адаптировались?

– Я люблю большие города, и Москва – один из лучших в мире.

Но, к сожалению, у меня не так много времени на то, чтобы выходить куда-то гулять, так как мы постоянно работаем.

– Михал Чайковски пока что – ваш лучший друг в команде?

– Определенно. Мы много времени проводим вместе. Он помогает мне во многих вещах.

– Русский учите?

– Ну, я уже достаточно многое понимаю. Думаю, что через несколько месяцев заговорю.

Русский и словацкий очень похожи друг на друга – там очень много похожих слов.

– Думаю, материться по-русски вы уже умеете!

– Да, это всегда первая вещь, которую ты учишь в новом языке, – сказал улыбаясь нападающий «Спартака » Адам Ружичка .