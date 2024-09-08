Форвард «Спартака» Ружичка о России: «Такое ощущение, будто домой вернулся. Москва – один из лучших городов в мире»
Словацкий хоккеист в межсезонье перешел в КХЛ, подписав соглашение со «Спартаком».
– Как чувствуете себя в России?
– Мне очень нравится быть здесь. Я нахожусь в России около месяца. Такое ощущение, как будто домой вернулся.
Конечно, потребуется еще какое-то время для того, чтобы полностью освоиться. Но с каждым матчем я буду играть все лучше.
– А к ритму жизни в Москве адаптировались?
– Я люблю большие города, и Москва – один из лучших в мире.
Но, к сожалению, у меня не так много времени на то, чтобы выходить куда-то гулять, так как мы постоянно работаем.
– Михал Чайковски пока что – ваш лучший друг в команде?
– Определенно. Мы много времени проводим вместе. Он помогает мне во многих вещах.
– Русский учите?
– Ну, я уже достаточно многое понимаю. Думаю, что через несколько месяцев заговорю.
Русский и словацкий очень похожи друг на друга – там очень много похожих слов.
– Думаю, материться по-русски вы уже умеете!
– Да, это всегда первая вещь, которую ты учишь в новом языке, – сказал улыбаясь нападающий «Спартака» Адам Ружичка.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий