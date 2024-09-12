Кайлер Ямамото подписал пробный контракт с «Ютой».

В прошлом сезоне 25-летний форвард выступал за «Сиэтл ». На его счету 16 (8+8) очков за 59 матчей регулярного чемпионата при полезности «минус 10».

До этого Ямамото провел шесть сезонов за «Эдмонтон ». Всего в НХЛ американец сыграл 337 матчей и набрал 146 (61+85) баллов за результативность.