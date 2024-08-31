Бортуццо подписал двусторонний контракт с «Ютой» на сезон. Зарплата в НХЛ – 775 тысяч долларов, в АХЛ – 450 тысяч

Роберт Бортуццо перешел в «Юту»

35-летний защитник подписал двусторонний контракт на один сезон с клубом.

На уровне НХЛ оклад хоккеиста составит 775 тысяч долларов. В АХЛ – 450 тысяч долларов.

По ходу прошлого сезона Роберт Бортуццо был обменян из «Сент-Луиса» в «Айлендерс» . В «Блюз» он играл с сезона-2014/15.

После перехода за «островитян» хоккеист провел 23 матча в регулярном чемпионате НХЛ и 5 в плей-офф, сделав одну передачу.