Бортуццо подписал двусторонний контракт с «Ютой» на сезон. Зарплата в НХЛ – 775 тысяч долларов, в АХЛ – 450 тысяч
Роберт Бортуццо перешел в «Юту»
35-летний защитник подписал двусторонний контракт на один сезон с клубом.
На уровне НХЛ оклад хоккеиста составит 775 тысяч долларов. В АХЛ – 450 тысяч долларов.
По ходу прошлого сезона Роберт Бортуццо был обменян из «Сент-Луиса» в «Айлендерс». В «Блюз» он играл с сезона-2014/15.
После перехода за «островитян» хоккеист провел 23 матча в регулярном чемпионате НХЛ и 5 в плей-офф, сделав одну передачу.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный твиттер «Юты»
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