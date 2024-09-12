Десятков об 1:5 от Минска: «Витязь» пропускал легкие голы, проиграл большое количество вбрасываний – много приходилось работать вхолостую» 

Павел Десятков оценил поражение «Витязя» от минского «Динамо» (1:5).

«Сказать, что у нас игра не получилось – ничего не сказать. Единственный момент, что мы пропускали такие легкие голы. К сожалению, вратарь соперника нейтрализовал моменты, которые мы создали.

Но проблема не только в этом – проиграли большое количество вбрасываний, а это преимущество, которое было у соперника. Нам приходилось тратить много сил и энергии на отбор шайбы, много приходилось работать вхолостую. Немного не хватало сил и эмоций.

Замены, которые мы произвели, были вынужденные и не добавили нам той энергии, которую хотелось бы видеть», – сказал главный тренер «Витязя ».