Квартальнов о «Динамо» Минск и 5:1 с «Витязем»: «Хорошее начало, непростой второй период, в третьем играли поспокойнее»
Дмитрий Квартальнов оценил победу минского «Динамо» над «Витязем» (5:1).
«Для нас сложилась хорошая игра. Начало хорошее, первый период. Единственное – концовку надо было доиграть, за восемь секунд [до конца] получать гол…
Потом все-таки был непростой второй период, но где-то мы выстояли, а в третьем периоде играли поспокойнее», – сказал главный тренер минского «Динамо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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