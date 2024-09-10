Кудашов про 3:6 от «Лады»: «Динамо» играло половину матча, половину – присутствовала на льду. Нельзя выходить с такой готовностью и самоотдачей»

Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Лады».

«Динамо» уступило со счетом 3:6 в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

«С начала игры соперник был злее и быстрее, больше настроен на победу, поэтому они ее и добились.

Мы начали играть где-то с полматча и все равно не так, как того хотелось бы. Половину матча мы играли, а половину – присутствовали на льду.

Игра не была структурной, игра была разбросанной. Мы не можем играть одну смену так, другую – так.

Нельзя с такой готовностью и такой самоотдачей выходить на матч. Это основные вопросы. Надеюсь, что это поможет», – сказал главный тренер «Динамо » Алексей Кудашов .