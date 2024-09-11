Живущий в Швейцарии Вячеслав Быков дал совет Антону Миранчуку.

Российский футболист перешел в швейцарский «Сьон» на правах свободного агента.

«Если «Сьон» подписал контракт с нашим русским парнем Миранчуком , значит в его интересах создать максимально благоприятные условия для проживания и работы футболиста. В этом клубе богатый опыт работы, и в какое-то время я общался с их президентом. В прошлом, насколько знаю, там играли наши соотечественники, и к ним относились с уважением.

Там приветливый к россиянам регион, все люди приветливые и добродушные. В Сьоне принимают наших как дома – с хлебом и солью!

Посоветую Антону быть в Швейцарии таким, какой он есть – приветливым и общительным. Местным фанатам всегда интересно знать, чем живет спортсмен. И еще – ему обязательно нужно стараться говорить не только на английском, надо выучить и местные языки – немецкий или французский. Выучит язык, значит отлично войдет он только в спортивную, но и в повседневную жизнь в Швейцарии!» – сказал бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков.

Быков о жизни в Швейцарии: «Я как хамелеон – меняю окрас в зависимости от ситуации. Мы, русские, адаптируемся и по-философски подходим ко всему»