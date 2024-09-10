Президент «Сьона» о Дзюбе и Джикии: «Рассмотрим эти позиции зимой. Нам нужны усиления»
В «Сьоне» допустили подписание Артема Дзюбы и Георгия Джикии.
Оба российских футболиста остаются свободными агентами. Форвард ушел из «Локомотива», защитник – из «Спартака».
– Какими российскими футболистами вы интересовались?
– В России есть много хороших футболистов, но трансферное окно в Швейцарии уже закончилось. Сейчас ничего нет. Будем смотреть уже этой зимой.
– Нападающий Дзюба и защитник Джикия сейчас тоже без клуба. Рассмотрите их подписание?
– Рассмотрим эти позиции в зимнее трансферное окно. Нам нужны усиления, – заявил Кристиан Константин.
Ранее в «Сьон» перешел бывший полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук.
Жирно!
Ну и тренером Царя.
https://www.sports.ru/football/blogs/3265057.html