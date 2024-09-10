Президент «Сьона» о Дзюбе и Джикии: «Рассмотрим эти позиции зимой. Нам нужны усиления»

В «Сьоне» допустили подписание Артема Дзюбы и Георгия Джикии.

Оба российских футболиста остаются свободными агентами. Форвард ушел из « », защитник – из « ».

– Какими российскими футболистами вы интересовались?

– В России есть много хороших футболистов, но трансферное окно в Швейцарии уже закончилось. Сейчас ничего нет. Будем смотреть уже этой зимой.

– Нападающий Дзюба и защитник сейчас тоже без клуба. Рассмотрите их подписание?

– Рассмотрим эти позиции в зимнее трансферное окно. Нам нужны усиления, – заявил Кристиан Константин.

Ранее в « » перешел бывший полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук.