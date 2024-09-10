Президент «Сьона» о Дзюбе и Джикии: «Рассмотрим эти позиции зимой. Нам нужны усиления»

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Сьон высшая лига Швейцария Георгий Джикия Кристиан Константин Футбол

В «Сьоне» допустили подписание Артема Дзюбы и Георгия Джикии.

Оба российских футболиста остаются свободными агентами. Форвард ушел из «Локомотива», защитник – из «Спартака».

– Какими российскими футболистами вы интересовались?

– В России есть много хороших футболистов, но трансферное окно в Швейцарии уже закончилось. Сейчас ничего нет. Будем смотреть уже этой зимой.

– Нападающий Дзюба и защитник Джикия сейчас тоже без клуба. Рассмотрите их подписание?

– Рассмотрим эти позиции в зимнее трансферное окно. Нам нужны усиления, – заявил Кристиан Константин.

Ранее в «Сьон» перешел бывший полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук.

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9 комментариев
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Что это за президент там такой. Даёшь 25 минутный текстовый пост на главной по такому поводу!
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Ахаахах.
Жирно!
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Черышева не забудьте еще
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Так, ну Джикия - это смесь Беккенбауэра и Мальдини, Дзюба - это Холланд и Роналдо, не меньше!
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Там видимо упрощенное налогообложение при некотором количестве пенсионеров
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Антоха Миранчук сразу включился в работу!)
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Что там происходит?
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С Шуниным надо ещё связаться. И с Семёновым, который тоже может завершение карьеры отложить.

Ну и тренером Царя.
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Ответ Tpy6kaMerlina
Что это за президент там такой. Даёшь 25 минутный текстовый пост на главной по такому поводу!
Мечты сбываются

https://www.sports.ru/football/blogs/3265057.html
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