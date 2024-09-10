«Динамо» рассматривало подписание Антона Миранчука: «Приняты другие решения. Было бы обидно, если бы он не нашел себе команду, а он перешел в Европу»

«Динамо» рассматривало возможность подписания Антона Миранчука.

Об этом рассказал генеральный директор клуба . Напомним, бывший полузащитник «Локомотива» присоединился к « » на правах свободного агента.

«Рады за . Было бы обидно, если бы он не нашел себе команду, а он перешел в Европу.

Подписали бы его, если бы не «Сьон»? Вопрос обсуждался, но приняты другие решения. Мы следим за всеми футболистами, которые есть на рынке, которые находятся на высоком уровне своей формы. Приняты другие решения, презентованы другие футболисты», – сказал Пивоваров.