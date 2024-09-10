Мостовой о сравнении Миранчука с ван Бастеном и Зиданом: «Хвалить нужно с умом. Если это озвучить самому Антону, он скажет «Ребят, вы чего?»
Александр Мостовой поддержал решение Антона Миранчука перейти в «Сьон».
– Президент «Сьона» сравнил Миранчука с Зиданом и ван Бастеном.
– Мотивационная похвала всегда нужна, но нужно это делать с умом. Если это озвучить самому Антону, он скажет «Ребят, вы чего?»
Я думаю, что у Антона получится в Швейцарии. Он правильно сделал, если в России его никто не берет. В Швейцарии хороший чемпионат, хорошая страна, все спокойно и отлично. Хорошая сборная с прекрасным подбором футболистов.
Это говорит о том, что чемпионат у них довольно сильный, – отметил бывший полузащитник сборной России.
Представитель Миранчука Прокопец: «Президент «Сьона» влюбился в Антона. Так и сказал: «Напоминает мне Зидана и Папена»