Мостовой о сравнении Миранчука с ван Бастеном и Зиданом: «Хвалить нужно с умом. Если это озвучить самому Антону, он скажет «Ребят, вы чего?»

Александр Мостовой поддержал решение Антона Миранчука перейти в «Сьон».

– Президент «Сьона» сравнил Миранчука с Зиданом и ван Бастеном.

– Мотивационная похвала всегда нужна, но нужно это делать с умом. Если это озвучить самому , он скажет «Ребят, вы чего?»

Я думаю, что у Антона получится в Швейцарии. Он правильно сделал, если в России его никто не берет. В Швейцарии хороший чемпионат, хорошая страна, все спокойно и отлично. Хорошая сборная с прекрасным подбором футболистов.

Это говорит о том, что чемпионат у них довольно сильный, – отметил бывший полузащитник сборной России.

Представитель Миранчука Прокопец: «Президент «Сьона» влюбился в Антона. Так и сказал: «Напоминает мне Зидана и Папена»