Мостовой о сравнении Миранчука с ван Бастеном и Зиданом: «Хвалить нужно с умом. Если это озвучить самому Антону, он скажет «Ребят, вы чего?»

Теги Сьон высшая лига Швейцария Александр Мостовой Антон Миранчук Футбол

Александр Мостовой поддержал решение Антона Миранчука перейти в «Сьон».

– Президент «Сьона» сравнил Миранчука с Зиданом и ван Бастеном.

– Мотивационная похвала всегда нужна, но нужно это делать с умом. Если это озвучить самому Антону, он скажет «Ребят, вы чего?»

Я думаю, что у Антона получится в Швейцарии. Он правильно сделал, если в России его никто не берет. В Швейцарии хороший чемпионат, хорошая страна, все спокойно и отлично. Хорошая сборная с прекрасным подбором футболистов.

Это говорит о том, что чемпионат у них довольно сильный, – отметил бывший полузащитник сборной России.

Представитель Миранчука Прокопец: «Президент «Сьона» влюбился в Антона. Так и сказал: «Напоминает мне Зидана и Папена»

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8 комментариев
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Ребят, вы чего? Какой Зидан? Всегда мечтал быть похожим на Алексея Миранчука, - сказал Антон.
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С ван Бастеном и Зиданом можно сравнивать только меня, скромно заметил Мостовой
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Гомер, Мильтон и Левандовский
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"Мотивационная похвала всегда нужна, но нужно делать это с умом". С точки зрения понимания психологии Мостовой явно готов к тренерству.
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Хвалить нужно с умом, например сравнивать с Мостовым)
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Миранчук тоже мог-бы сравнить президента «Сьона» с Лапортой или Пересом
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Много ли там сборников именно в местном чемпе варятся?
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Много ли там сборников именно в местном чемпе варятся?
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