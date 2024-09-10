«Сиэтл» продлит защитника Адама Ларссона на 4 года, кэпхит – 5,25 млн долларов (Эллиотт Фридман)
«Сиэтл» продлит защитника Адама Ларссона на 4 года с кэпхитом 5,25 млн долларов
У 31-летнего шведа остается еще один год по текущему контракту с кэпхитом 4 миллиона долларов.
Ларссон был выбран клубом на драфте расширения в 2021 году. Он отыграл за команду три сезона, пропустив за это время только один матч.
В минувшем сезоне Адам провел 81 матч в регулярном чемпионате и набрал 18 (4+14) очков при полезности «+9» и среднем времени на льду 22:55.
Игрок занял 4-е место в команде по числу силовых приемов (162) и 2-е – по числу блоков (151).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Эллиотта Фридмана
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости