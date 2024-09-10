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  • «Сиэтл» продлит защитника Адама Ларссона на 4 года, кэпхит – 5,25 млн долларов (Эллиотт Фридман)
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«Сиэтл» продлит защитника Адама Ларссона на 4 года, кэпхит – 5,25 млн долларов (Эллиотт Фридман)

«Сиэтл» продлит защитника Адама Ларссона на 4 года с кэпхитом 5,25 млн долларов

У 31-летнего шведа остается еще один год по текущему контракту с кэпхитом 4 миллиона долларов. 

Ларссон был выбран клубом на драфте расширения в 2021 году. Он отыграл за команду три сезона, пропустив за это время только один матч. 

В минувшем сезоне Адам провел 81 матч в регулярном чемпионате и набрал 18 (4+14) очков при полезности «+9» и среднем времени на льду 22:55. 

Игрок занял 4-е место в команде по числу силовых приемов (162) и 2-е – по числу блоков (151). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Эллиотта Фридмана
logoНХЛ
logoАдам Ларссон
logoСиэтл
Эллиотт Фридман
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