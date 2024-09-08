«Игроки вычеркивают «Эдмонтон» из стоп-листов на обмен. Они думают, что с «Ойлерс» можно выиграть Кубок Стэнли». Фридман о репутации клуба

Эллиотт Фридман сказал, что «Эдмонтон» улучшил свою репутацию в НХЛ

В прошлом сезоне «Ойлерс» дошли до финала Кубка Стэнли, где уступили «Флориде» (3-4).

«Слышал от агентов, что были игроки, которые вычеркнули «Эдмонтон» из стоп-листов на обмен.

Основной посыл в таких случаях остается прежним: «Где можно выиграть Кубок Стэнли ?». Это вопрос номер один для любого игрока.

И сейчас игроки думают, что могут победить с «Ойлерс », – сказал инсайдер Sportsnet в подкасте «32 Thoughts».