«Игроки вычеркивают «Эдмонтон» из стоп-листов на обмен. Они думают, что с «Ойлерс» можно выиграть Кубок Стэнли». Фридман о репутации клуба
Эллиотт Фридман сказал, что «Эдмонтон» улучшил свою репутацию в НХЛ
В прошлом сезоне «Ойлерс» дошли до финала Кубка Стэнли, где уступили «Флориде» (3-4).
«Слышал от агентов, что были игроки, которые вычеркнули «Эдмонтон» из стоп-листов на обмен.
Основной посыл в таких случаях остается прежним: «Где можно выиграть Кубок Стэнли?». Это вопрос номер один для любого игрока.
И сейчас игроки думают, что могут победить с «Ойлерс», – сказал инсайдер Sportsnet в подкасте «32 Thoughts».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportskeeda
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