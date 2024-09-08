Фридман о Марнере: «Если Митч уйдет из «Торонто», все будут сожалеть. Лучше, чтобы все одумались и нашли способ его оставить»

Эллиотт Фридман поделился мнением о будущем Митча Марнера в «Торонто».

Действующий договор хоккеиста с зарплатой 10,9 миллиона долларов в год рассчитан до завершения сезона-2024/25.

В прошлом регулярном чемпионате 27-летний форвард отметился 85 (26+59) очками в 69 матчах. В плей-офф он набрал 3 (1+2) балла в 7 играх.

«Все будут сожалеть, если Марнер уйдет из «Торонто ». Лучше всего для игрока и команды будет, если все одумаются и найдут способ сделать так, чтобы он остался», – сказал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман .