Ротенберг о Маслякове: «Я вырос на КВН, как и все жители нашей страны. Безумно жаль, что мы потеряли такого человека. Спасибо ему за то, что сделал нас веселыми и находчивыми»

Роман Ротенберг высказался о смерти Александра Маслякова

Телеведущий КВН, заслуженный деятель искусств России скончался на 83-м году жизни.

«Вчера от нас ушел Александр Васильевич Масляков. Как и все жители нашей страны, я вырос на КВН. Это невероятное чувство, когда вечером смотришь игру, а утром обсуждаешь лучшие шутки с друзьями. Миллионы людей не только смотрели КВН по телевизору, но и сами придумывали веселые сценарии, выходили на сцену, соревновались, чьи шутки лучше.

Безумно жаль, что мы потеряли такого человека, но его дело будет жить и дальше – школьники и студенты всегда будут играть в КВН. Спасибо ему за то, что сделал нас веселыми и находчивыми, за то, что дал путевку в жизнь десяткам и сотням авторов, сценаристов, актеров, юмористов.

Вечная память Вам, Александр Васильевич 🙏» – написал главный тренер СКА .