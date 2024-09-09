Роман Ротенберг: «Серебряков и Андронов не примут участие в матче СКА с «Локомотивом» из-за микротравм. Желаем здоровья и скорейшего восстановления»
Роман Ротенберг рассказал о потерях СКА перед матчем с «Локомотивом».
Игра регулярного чемпионата между этими командами пройдет сегодня в Ярославле.
«Дорогие болельщики! В сегодняшнем матче из-за микротравм не примут участие Сергей Андронов и Никита Серебряков. Желаем здоровья и скорейшего восстановления!
Ваш Роман Ротенберг», – написал главный тренер СКА.
«Сладенький хоккей закончился!» Что говорит Ротенберг до и во время матча
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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