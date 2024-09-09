Роман Ротенберг: «Серебряков и Андронов не примут участие в матче СКА с «Локомотивом» из-за микротравм. Желаем здоровья и скорейшего восстановления»

Роман Ротенберг рассказал о потерях СКА перед матчем с «Локомотивом».

Игра регулярного чемпионата между этими командами пройдет сегодня в Ярославле.

«Дорогие болельщики! В сегодняшнем матче из-за микротравм не примут участие Сергей Андронов и Никита Серебряков . Желаем здоровья и скорейшего восстановления!

Ваш Роман Ротенберг », – написал главный тренер СКА .

«Сладенький хоккей закончился!» Что говорит Ротенберг до и во время матча