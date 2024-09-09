Третьяк о Маслякове: «Александр Васильевич был абсолютным чемпионом в своей отрасли. Профессионал с большой буквы, талант грандиозного масштаба»

Владислав Третьяк высказался о смерти Александра Маслякова

Телеведущий КВН, заслуженный деятель искусств России скончался на 83-м году жизни.

«Профессионалов из разных сфер – будь то спорт, телевидение или шоу-бизнес – всегда объединяет трудолюбие, стремление сделать свою работу как можно качественнее и быть лучшим.

Масляков был как раз таким профессионалом с большой буквы, а еще – талантом грандиозного масштаба. Можно сказать, что Александр Васильевич был абсолютным чемпионом в своей отрасли», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Бывший вратарь сборной СССР добавил, что «усилия Маслякова сделали КВН легендарной телевизионной программой, которая десятилетиями сохраняла высочайший уровень качества и была популярна у сотен миллионов зрителей».

По словам Третьяка, телеведущий был большим поклонником спорта, любил хоккей и всегда болел за российскую сборную. Экс-хоккеист также отметил, что характер Маслякова и его подход к делу «вызывали глубокое уважение». Он выразил мнение, что эти качества руководителя КВН «навсегда останутся примером для молодежи и всех людей, желающих добиться высоких результатов».