Владислав Третьяк назвал Суперсерию-1972 самым значимым событием в хоккее

Экс-вратарь сборной СССР встретился в онлайн‑формате с участниками Суперсерии‑1972 канадцами Питом Маховличем и Деннисом Халлом. Сборная Канады одержала 4 победы в 8 матчах серии, команда СССР – три, одна игра завершилась вничью.

– Я выступал на четырех Олимпиадах и пятнадцати чемпионатах мира, но Суперсерия‑1972 – самые выдающиеся и незабываемые матчи в моей жизни, да и в истории хоккея. Это уникальное событие – как полет Юрия Гагарина в космос.

Повторить невозможно, но помнить о нем мы должны всегда. Во время Суперсерии мы показали, что наша страна – великая хоккейная держава. В противостоянии с профессионалами представляли европейский хоккей, а главное – защищали честь Родины, честь нашего флага, наших победных традиций.

Сборная выступила очень достойно, и мы обязаны хранить память о том спортивном подвиге, передавать ее подрастающим поколениям. На примере великих хоккейных побед учим молодежь патриотизму, самоотверженности в деле отстаивания интересов страны, а также стремлению быть первым, как можно лучше выполнять работу.

Да, особенно приятно вспомнить те события в беседе с их непосредственными участниками. Я был очень рад видеть моих добрых друзей Пита и Денниса. Маховлич и Халл – представители великого поколения канадцев, выдающиеся мастера, одни из лучших, против кого мне пришлось играть.

– Какие игровые моменты вы вспомнили с канадскими ветеранами?

– Тот гол, который я пропустил от Маховлича в Суперсерии. Пит даже пошутил, что это единственная шайба в карьере Третьяка, пропущенная в большинстве.

А вообще Торонто всегда был несчастливым городом для советских команд, мы там все время проигрывали. Вот и во втором матче Суперсерии‑1972 уступили со счетом 1:4. Но гол Питера получился потрясающим.

Он вышел один на один и не ожидал, что я неожиданно лягу, перекрою низ. Я много раз так делал, сбивая с толку нападающих. Но Маховлич вышел из положения и нашел возможность поразить цель. Перевел шайбу вправо и просунул ее в ворота.

Момент получился очень красивым, многие болельщики до сих пор его помнят. Ведь Пит великолепно все исполнил, в стиле Харламова : обыграл финтом защитника, а потом вратаря. Маховлич показал, какая у него блестящая техника.

Тем не менее по итогам той встречи я стал лучшим игроком, и наградной перстень до сих пор занимает почетное место в моей коллекции, – сказал бывший вратарь сборной СССР, президент ФХР Владислав Третьяк.

Владислав Третьяк: «Гретцки советовал выбирать «Рейнджерс», потому что в Нью‑Йорке больше платят, я настаивал, что мне больше нравится «Монреаль»